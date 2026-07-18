Massageterapeut sökes
U-Zone Farsta AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos U-Zone Farsta AB i Stockholm
Vi söker massageterapeut
Vi söker nu en engagerad och diplomerad massageterapeut som vill bli en del av vårt team.
Du är serviceinriktad, lyhörd och brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa och välmående.
Vi söker dig som:
Är utbildad/certifierad massageterapeut
Är ansvarstagande och professionell
Har ett genuint intresse för hälsa och kroppsvård
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta heltid/deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@u-zone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare U-Zone Farsta AB
(org.nr 559323-3041)
Lysviksgatan 22 (visa karta
)
123 42 FARSTA Arbetsplats
Salong U-Zone Farsta Jobbnummer
10005968