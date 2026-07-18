Massageterapeut sökes

U-Zone Farsta AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-07-18


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos U-Zone Farsta AB i Stockholm

Vi söker massageterapeut
Vi söker nu en engagerad och diplomerad massageterapeut som vill bli en del av vårt team.
Du är serviceinriktad, lyhörd och brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa och välmående.

Vi söker dig som:

Är utbildad/certifierad massageterapeut
Är ansvarstagande och professionell
Har ett genuint intresse för hälsa och kroppsvård

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta heltid/deltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@u-zone.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
U-Zone Farsta AB (org.nr 559323-3041)
Lysviksgatan 22 (visa karta)
123 42  FARSTA

Arbetsplats
Salong U-Zone Farsta

Jobbnummer
10005968

Prenumerera på jobb från U-Zone Farsta AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos U-Zone Farsta AB: