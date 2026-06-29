Massageterapeut med egen klinik
Lavendla AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige
Få fler klienter till din verksamhet - utan fasta kostnader
Är du massageterapeut som vill arbeta självständigt i ditt företag, men få hjälp med att hitta nya klienter. Ta chansen att vara med tidigt i lanseringen av Lavendla Behandling och etablera ditt namn på Lavendlas plattform.
Med Lavendla fokuserar du på dina patienter och din behandling. Vi investerar kontinuerligt i marknadsföring för att hjälpa fler patienter hitta rätt behandlare. Som ansluten massageterapeut blir du synlig för patienter som aktivt söker hjälp i ditt område.
Många av våra behandlare använder Lavendla för att fylla luckor i kalendern och skapa ett extra patientinflöde utan egen marknadsföringsbudget. Du bestämmer själv hur mycket tillgänglighet du vill visa ut på din profilsida.
Lavendla hjälper redan över 500 rådgivare, terapeuter och behandlare i Norden att få nya uppdrag och minska administrationen
Vi söker dig som
Är utbildad massageterapeut.
Vill arbeta självständigt som konsult via eget företag.
Har tillgång till egen klinik eller plats där du kan ta emot klienter.
Arbetar självständigt och är trygg i din yrkesroll.
Har fokus på god kvalitet i arbetet med klienter.
Vill vara en del av ett modernt och flexibelt arbetssätt.
Detta erbjuder vi
Välj hur mycket och när du vill få klienter genom att själv styra ditt schema. Lavendla fungerar bäst för dig som har en sysselsättning idag, som vill komplettera med fler uppdrag.
Välj vilka typer av uppdrag du vill ha kopplade till dina kompetensområden.
Du sätter själv priset i samråd med dina klienter.
Mindre administration – mer tid med patienter. Som ansluten behandlare får du fri tillgång till AI-assistenten Nila Health som automatiskt dokumenterar och skriver journalutkast
Få stöd från centrala supportteam på Lavendla.
Inga fasta månads- eller årsavgifter. Vi tar betalt i en procentuell avgift när du har tagit betalt av klienten. Inga klienter, ingen kostnad för dig.
Nästa steg
Ansök på några minuter så berättar vi mer om hur samarbetet fungerar. Det finns inga fasta kostnader och du väljer själv om och när du vill ta emot patienter.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986785-2075864". Arbetsgivare Lavendla AB
(org.nr 556977-7674), https://jobs.lavendla.com
Sveavägen 80 (visa karta
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113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Lavendla Jobbnummer
9983637