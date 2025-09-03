Massageterapeut kvällar / helger (varierad vid behov)

Cityterapeuterna Sverige AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-09-03


Cityterapeuterna har två kliniker vid Hötorget som erbjuder professionella massagebehandlingar hos företagskunder och på sin klinik. På kliniken finns även ett flertal kiropraktorer och naprapater. Vi är ett glatt och trevligt gäng som älskar vårt jobb!
Vi söker en glad och vänlig person som älskar människor och att göra ett bra jobb. Naturligtvis är du grymt bra på att massera!
Tjänsten passar dig som är massageterapeut men studerar annat under vardagar eller av annan anledning gärna jobbar helger och eller kvällar.
Tjänsten är anpassningsbar i tid efter överenskommelse.
Stor möjlighet till individuell kompetensutveckling finns.
Rörlig timlön eller månadslön och tjänstepension beroende om du vill jobba fasta dagar eller varierad vid behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: rekrytering@cityterapeuterna.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan massageterapeut".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cityterapeuterna Sverige AB (org.nr 556837-3798), http://www.cityterapeuterna.se
Slöjdgatan 9 (visa karta)
111 57  STOCKHOLM

Kontakt
VD
Åsa Ångell
rekrytering@cityterapeuterna.se
0853332605

Jobbnummer
9489934

