Massageterapeut
Soluna Spa & Wellness AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soluna Spa & Wellness AB i Malmö
Soluna Spa & Wellness AB är ett holistiskt spa och wellness center i centrala Malmö som erbjuder ett brett utbud av behandlingar för kropp, sinne och själ. Vi växer och söker nu i första hand en riktigt duktig massageterapeut. Är du dessutom spa- eller hudterapeut så är det ett extra plus men inget krav, vi utbildar rätt person. Försäljningsvana och kundservicevana är också ett plus.
Till vårt team söker vi dig som är positiv, noggrann, pålitlig, kreativ och älskar hälsa och välmående precis som vi gör. Det är viktigt att du tycker om att massera djupgående och behandlande. Du har stor kunskap och intresse för kroppens anatomi, musklernas funktioner samt eventuella skador. Du kan även ge tips och råd till dina kunder angående hur muskulära besvär kan minimeras eller undvikas. Att brinna för att hjälpa människor till en bättre hälsa är en självklarhet. Din energi, passion och engagemang är en viktig del för oss samt att du har en förmåga att känna in och se din kunds behov.
Krav: Massageterapeut, flytande svenska i tal och skrift.
Arbetstiden är till att börja med framförallt varannan helg och vissa kvällar med intentionen att bli mer. Fr.o.m början av september behöver vi också personal varannan onsdag för massageuppdrag ute på ett företag.
Det är viktigt för oss att du trivs, tycker tjänsten känns meningsfull och att du har möjlighet att växa och utvecklas. Vår målsättning är att tjänsten utökas på sikt.
Tillträde kommer ske snarast enligt överenskommelse.
Urval sker löpande tills vi hittar den rätta personen för vårt team.
Ansökan skickas till: info@soluna.se
Skriv: "Ansökan Massageterapeut" som ämne Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@soluna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Massageterapeut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Soluna Spa & Wellness AB
(org.nr 559289-8075)
Föreningsgatan 10 A (visa karta
)
211 44 MALMÖ Kontakt
Ägare
Ayiana Marie Egelotz info@soluna.se 0760-222825 Jobbnummer
9984215