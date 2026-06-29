Massageterapeut
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2026-06-29
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Massageterapeut sökes till Cloud Spa
Brinner du för att hjälpa människor att må bättre och vill arbeta i en inspirerande miljö? Då kanske du är den vi söker.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad massageterapeut som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta med högkvalitativa behandlingar där omtanke, kvalitet och kundupplevelse alltid står i fokus.
Vi söker dig som:
Är utbildad massageterapeut.
Är positiv, ansvarstagande och professionell.
Har ett genuint intresse för hälsa, välmående och människor.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vill bidra till en varm och välkomnande atmosfär.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med ett starkt varumärke och en trogen kundkrets.
Ett härligt team där vi stöttar och inspirerar varandra.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med verksamheten.
Varierande arbetsdagar med fokus på kvalitet och service.
Vi tror att den bästa behandlingen börjar med människan bakom händerna. Därför söker vi inte bara rätt kompetens – vi söker rätt person.
Vi söker, tillsvidare heltid eller deltid.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: malin@mmstudios.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M & M Studios AB
(org.nr 556632-5709), http://www.cloudspa.se Arbetsplats
Cloud Spa, Östersund Kontakt
Malin Lord-Ekelund malin@mmstudios.se 0707896774 Jobbnummer
9982775