Maskrosbarn söker verksamhetschef till Umeå
2026-05-04
Maskrosbarn ska etablera sig i Umeå och vi söker nu en verksamhetschef som vill arbeta med uppstarten och driften av det nya lokalkontoret!Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn som har föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Vi har under åren mött tusentals barn och på deras uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete för att fler ska se och upptäcka barn som far illa hemma, samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system som påverkar barns möjligheter till ett bättre liv. Vi samarbetar med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer över hela Sverige. Vi är cirka 40 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö samt omkring 250 engagerade runt om i landet.
Om uppdraget
Maskrosbarns verksamhet i Umeå planeras till fyra heltidsanställda fr o m våren 2027 och framöver även volontärer/timanställda. Den lokala verksamheten kommer att spegla stödverksamheterna i de övriga städerna och kommer att erbjuda tre stödprogram; ungdomsgård varje torsdagskväll, stödsamtal hos kurator samt barnombud.
Verksamheten kommer drivas av kontorets personal samt volontärer/timanställda. De tre kollegorna som du kommer vara ansvarig för är två socionomer/fritidsledare eller motsvarande som kommer att arbeta praktiskt inom stödprogrammen och samordnar ideella, samt en verksamhetsutvecklare/föreläsare som kommer arbeta med externa kontakter och sprida kunskap om verksamheten.
Som lokalt ansvarig deltar du i ledningsgrupparbete där du veckovis möter de andra cheferna, samt deltar i andra mötesstrukturer t ex stödchefsmöten. Du ansvarar lokalt för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och budgetuppföljning. Har du inte tidigare erfarenhet av budgetarbete behöver du ha en vilja och ett intresse att lära dig.
I ansvarsområdet ligger etablering av verksamheten genom nätverk och möten med det lokala näringslivet, kommuner, regionen och andra organisationer. Även finansiering av verksamheten genom stiftelseansökningar och processer i kommun/region. Under etableringen arbetar du nära utvecklingschef och verksamhetsutvecklare i frågor gällande finansiering och etablering. Du har framåt ett arbetsledande ansvar för personal samt visst praktiskt arbete i den lokala stödverksamheten.
Ansvara för verksamheten i helhet, arbetsledning och uppdragsfördelning
Personalansvar för tre anställda, samt ytterst ansvarig för engagerade
Arbetsmiljöansvar lokalt
Ansvar för externa kontakter, företagssamarbeten, lokala nätverk
Representera organisationen genom möten och presentationer
Samverka med/rapportera till huvudkontoret i Stockholm
Ansvar för budget, budgetuppföljning och finansiering
Ansöka om/rapportera på stiftelsemedel
Du rapporterar till generalsekreteraren genom löpande avstämningar. Vi arbetar aktivt med att ha en sammanhållen organisation och har bl. a. gemensamma veckomöten och träffar flera gånger per år där medarbetare från alla kontor ses.
Du kommer anställas ca tre månader innan de andra för att ge dig förutsättningar att lära känna organisationen och komma in i alla processer innan uppstart av lokalkontoret under slutet av januari 2027. Tjänsten innebär en del resor, framförallt under uppstarten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, start oktober 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vem är du?
Du:
Har en akademisk examen vi bedömer relevant, t ex inom samhällsvetenskap
Har erfarenhet av arbetsledning
Har erfarenhet från arbete med barn och ungdomar
Är administrativt stark, analytisk och duktig på att driva många parallella processer
Behärska svenska väl i tal och skrift
Vi ser det som en fördel om du:
Identifierar dig som ett maskrosbarn, du har vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa, missbruk eller blivit utsatt för våld av en förälder
Har erfarenhet av projektledning och budgetansvar
Har erfarenhet av engagemang i ideell sektor
Som person söker vi dig som är trygg, energirik och som både vill etablera och förvalta organisationen framåt och tycker att det är spännande att verksamheten är i en uppstartsfas. Du är självgående och strukturerad, med en prestigelös inställning och har inga problem med att hjälpa till där det behövs.
Du är trygg med att arbetsleda kollegor och brinner för att samordna andra. Du är bekväm med att arbeta utåtriktat genom t ex deltagande i nätverk, leda möten och hålla presentationer. Du trivs med att arbeta på en mindre arbetsplats med ett litet arbetslag.
Som chef på Maskrosbarn behöver du vara snäll, inkluderande och kunna se till medarbetares olika behov. Du har ett coachande förhållningssätt och är duktig på att kommunicera, trygg i att fatta beslut och van att samarbeta med olika människor.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 24 maj 2026. Vi vill att du bifogar CV samt personligt brev där du besvarar frågorna nedan;
Vad har du för relevanta erfarenheter för denna tjänst?
Varför passar just du för denna tjänst?
Beskriv dina erfarenheter av att arbetsleda personer/grupper
Om du har erfarenhet av att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom/missbruk/våld - berätta lite kort om det samt hur du har bearbetat dina erfarenheter och minnen.
Intervju 1 sker vecka 23, 3-5 juni i Umeå. Går du vidare i processen genomförs intervju 2 under vecka 25, 15-16 juni på kontoret i Stockholm. Eventuella resor bekostas själv. Arbetsprov kan bli aktuellt inför intervju 2.
Frågor?
Therése Sturesson, utvecklingschef, therese@maskrosbarn.org
Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare, elin@maskrosbarn.org
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskrosbarn
