Masknförare
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Läs gärna mer på timra.se
Kultur- och teknikförvaltningen söker lastbil och maskinförare.
Arbetsuppgifter
På Kultur- och Teknikförvaltningen ansvarar vi för drift och underhåll av gator, vägar och allmänplatsmark i hela kommunen. Som medarbetare på Kultur- och teknik ingår det att köra bland annat hjullastare, grävlastare, lastbil med flakväxlare och stundtals med plogutrustning samt lastbil med flakväxlare och kran.
Beredskap/jour med snö- och halkbekämpning ingår i tjänsten under vinterhalvåret, perioden v43 - v17. Övertid på kvällar och helger kommer inträffa.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort B, C (CE är meriterande)
• Truck- och hjullastarkort, (B1, C2)
• YKB
• Digitalt färdskrivarkort
• Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom något av följande; körning grävlastare, snöröjning med lastbil, Väghyvel, slåtter med hjullastare.
Vi värdesätter att du är självgående, har ett eget driv att få saker och ting att hända och en god samarbetsförmåga och en bra social kompetens.
Du ska också ha god datorkunskap och inte vara främmande för att använda dig av olika digitala system.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Bifoga både CV och personligt brev med din ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande. Referenstagning kommer att ske.
Anställningsform: tillsvidareanställning | Anställningens omfattning: heltid | Antal lediga befattningar: 1 | Sysselsättningsgrad: 100% | Ort: Timrå | Län: Västernorrlands län | Land: Sweden | Kontakt: Henrik Thunström 060-163346, Magnus Karlsson 060-163447, | Facklig företrädare: Benny Westum 0702266965
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:
• uppvisar giltig ID-handling
• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkort
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
För vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Henrik Thunström henrik.thunstrom@timra.se 060163346 Jobbnummer
9819175