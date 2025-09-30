Maskintjänstchef till Ekipagekompaniet
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlskrona Visa alla militärjobb i Karlskrona
2025-09-30
Ekipagekompaniet söker dig som är, eller tidigare har varit, anställd som yrkesofficer i Försvarsmakten. Som kollega på Ekipagekompaniet så erbjuds du ett omväxlande arbete i Karlskronas vackra skärgårdsmiljö.
Om enheten
Ekipagekompaniet utgör en del av förbandet Marinbasen och finns utgångsgrupperat i Karlskrona. Kompaniet stödjer marina förband med bogsering, förhalning/assistans, sjöarbeten, isbrytning, gods- och persontransporter, undervattens- och bärgningsarbeten, dykarbeten etc. Förbandet har även ansvaret för FM hamnar på andra orter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som maskintjänstchef är du ansvarig för drift och underhåll på plutonens enheter, exempelvis bogserbåt, trossbåtar, persontransportbåtar m.m.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande men består till stor del av transporter, sjöarbeten, bogseringar, förhalningar m.m. och detta ställer stora krav på gott sjömanskap och högt säkerhetstänk. Du förväntas också kunna ta på dig rollen som instruktör eller lärare i det skeppstekniska spåret. Tjänsten medför att du i vissa perioder är borta från hemmet.
KRAV
Kvalifikationer
• Officers eller specialistofficersexamen
• Lägst Maskinbefälsexamen klass 5
• Körkort klass B
• Godkänd läkarundersökning för sjögående personalPubliceringsdatum2025-09-30Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna är varierande, med stundtals korta tidsförhållanden vilket ställer krav på flexibilitet och kreativitet. Du kommer att arbeta i flera olika gruppkonstellationer där du behöver god samarbetsförmåga men även klara av att arbeta självgående.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Elbehörighet
• Maskinbefälsexamen klass 3
• Goda språkkunskaper i engelska
• God administrativ förmåga
• Skyddstjänstutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Pierre Sjöholm
Henrik Persson
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Frida Franksson
Fackliga företrädare
OFR/O: Johnas Mård
OFR/S: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 010-82 85 000
SECO: Jan Anders Nilsson, nås via växeln: 010 82 - 471 000 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
