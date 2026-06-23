Maskintekniker, Umeå mejeri
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2026-06-23
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Vill du arbeta i en livsmedelsproduktion där hög teknologi, hantverk och innovation går hand i hand? På Umeå mejeri förädlar vi den norrländska mjölkråvaran till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass. Här får du möjligheten att arbeta i en omväxlande miljö med modern processutrustning till både förpackningsmaskiner och robotar. Nu söker vi dig som är maskintekniker och som gillar att felsöka, åtgärda och hitta förbättringar.
Din vardag hos oss
Som maskintekniker arbetar du inom vår underhållsavdelning på Umeå Mejeri i en modern och unik produktionsmiljö. Du arbetar med både förebyggande och akut underhåll. Tillsammans med dina kollegor utvecklar ni metoder, system och arbetssätt för att maximera tillgängligheten och kvaliteten i produktionen av våra populära produkter.
I det dagliga arbetet ingår att:
Stödja produktionen och säkerställa en trygg och kontinuerlig tillverkning
Initiera och genomföra tekniska förbättringar för att säkerställa en stabil produktion och minimera produktionsbortfall
Utföra underhåll, felsökning och reparationer av bland annat automatiska maskiner, processutrustning, ventiler, motorer, pumpar samt pneumatik
Underhåll är en viktig del i den ständiga utvecklingen av Norrmejeriers verksamhet och vi deltar aktivt med underhållsaspekter i våra team men även i våra tekniska projekt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och mekanik samt goda förståelse för processer. Du arbetar systematiskt och strukturerat, vill lära dig mer och kan själv bidra till att utveckla arbetet på avdelningen genom att vara lösningsfokuserad, noggrann och ansvarstagande.
Du kommer ha många kontaktytor, därför är dina sociala färdigheter viktiga. Du är lyhörd, samarbetar väl med andra och kan kommunicera information på ett tydligt och lättförståeligt sätt, både skriftligt och muntligt, internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasial utbildning med inriktning teknik, mekanik, process, automation, styr- och reglerteknik eller motsvarande
Ett par års erfarenhet från tillverkande industri, process- eller livsmedelsindustri
Erfarenhet av excel, programmering och andra officeprogram
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Vana att arbeta med underhållsystem, gärna IFS
Dokumenterad kunskap inom el, svets eller automation
Utbildning inom Heta arbeten, fallskydd eller räddning ur tank
C-kort eller truckkort
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar – och som är en viktig del av människors liv.
Här kommer du att arbeta hos en av Umeås största privata arbetsgivare, ett levande företag med mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk, och vi ägs av norrländska mjölkbönder. Norrländsk mjölkproduktion är en förutsättning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Vi tänker och agerar långsiktigt utifrån naturens begränsningar.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Annat viktigt att veta:
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Umeå. Beredskapstjänstgöring ingår.
För mer information om tjänsten kontakta:
Fredrik Rönnbäck gruppchef Mekanik, telefon 073-841 46 10
Kontakta vårt kundcenter för att nå våra fackliga kontaktpersoner inom Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Ledarna på telefon: 090-18 28 00Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV (på svenska) och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, vad du brinner för i din yrkesroll och varför du vill jobba med oss.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande så du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 16 augusti.
ID-handling tas med vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet, vänligen hör av dig till Carola Nilsson, HR partner, telefon 073-064 36 50 om hur du ska gå tillväga med din ansökan.
Erbjudanden från rekryteringsföretag och annonssäljare undanbedes då vi redan valt våra rekryteringskanaler.
En norrländsk upplevelse. Som gör gott.
Den friska norrländska naturen och klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk.
Precis som vår natur, ger vi dig storslagna upplevelser med våra produkter. Från vår hage till din mage, förädlar vi vår norrländska mjölkråvara till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass.
Om arbetsgivaren - Norrmejerier
Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 329 lokala bönder varav 259 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjäll® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 400 årsanställda och omsätter ca 2 miljarder kronor per år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrmejerier Jobbnummer
9975350