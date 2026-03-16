Maskinställare till upprullningsmaskin av bubbelplast
Är du en tekniskt intresserad problemlösare som trivs i en varierad produktionsmiljö? Vi på Mini bubbel söker nu en Maskinställare som vill ta ett helhetsansvar för vår konverteringslinje.Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Mini bubbel specialiserar sig på att konvertera bubbelplast, från stora fabriksrullar till kundanpassade konsumentrullar i olika längder och bredder. Nu söker vi en maskinställare som vill vara med och stärka vårt produktionsteam och arbeta i en miljö där noggrannhet och mekanisk kompetens är avgörande.
Rollen som maskinställare
Som maskinställare hos oss har du en nyckelroll. Du ansvarar för vår upprullningsmaskin där råmaterial förvandlas till färdiga kundprodukter. Här får du driva förbättringar och säkerställa att maskiner och verktyg fungerar optimalt. Rollen är en kombination av tekniskt finlir och fysiskt lagarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Maskinteknik: ställa in, justera och optimera upprullningsmaskinen inför varje ny order.
Kvalitetssäkring: genomföra formatbyten och säkerställa att rullarna håller exakt rätt mått och kvalitet.
Underhåll: utföra löpande felsökning och enklare mekaniskt underhåll för att minimera driftstopp.
Logistik och lager: eftersom vi är ett sammansvetsat, men mindre, team hjälps vi åt där det behövs. Det innebär att du även hanterar godsmottagning, inleveranser, packning och lastning med truck.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för maskiner och teknik. Du är noggrann med mått och detaljer, men har också förmågan att se helheten i produktionen och agera snabbt när något behöver åtgärdas.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av maskinställning eller tekniskt arbete inom industri/produktion.
God mekanisk kompetens och intresse för teknik och maskiner.
Förmåga att jobba noggrant och följa mått- och kvalitetskrav.
God problemlösningsförmåga och vilja att ta ansvar.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska eller engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av upprullningsmaskiner, konvertering, pack-/folieproduktion eller liknande.
Vi erbjuder
En stabil och trygg arbetsplats med god sammanhållning.
Möjlighet att påverka och optimera våra produktionsflöden.
Marknadsmässig lön och villkor enligt kollektivavtal.
Arbetstid: dagtid, mån-fre 07:00-16:00.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan! Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din tekniska bakgrund till: ansokan@minibubbel.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Start: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
E-post: ansokan@minibubbel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mini bubbel AB
(org.nr 559257-2761) Kontakt
Cuong Lien ansokan@minibubbel.se Jobbnummer
9798413