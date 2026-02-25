Maskinställare | Plast Petter AB | Hova
2026-02-25
Har du erfarenhet som maskinställare och vill arbeta i en roll där du får ta stort ansvar för drift, inställning och underhåll av tillverkningsmaskiner? Vi på Manpower söker nu en erfaren maskinställare till Plast Petter AB i Hova. Här får du arbeta nära produktionen, driva förbättringar och säkerställa att maskiner och verktyg fungerar optimalt.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos Plast Petter AB i Hova.
Ort: Hova
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som maskinställare
Som maskinställare hos Plast Petter AB får du en central roll i produktionen. Du ansvarar för att tillverkningsmaskinerna fungerar optimalt, att verktyg provas, justeras och ställs in korrekt samt att driftstörningar förebyggs genom kontinuerligt underhåll. Rollen innebär både operativt arbete i produktionen och arbetsuppgifter kopplade till service, lagerhållning och dokumentation.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Beredning, bearbetning och uppbyggnadsarbete
Drift och övervakning av tillverkningsmaskiner och maskinsystem
Kontroll och provning av producerade artiklar
Lastning, lossning, transportarbete och förrådsarbete
Felsökning, reparation och löpande maskinunderhåll
Inställning, utprovning och tillverkning av verktyg
Introducera och instruera operatörer i drift och enklare underhåll
Vem söker vi?
Vi söker dig med erfarenhet från plastindustrin eller liknande maskinstyrd produktion. Du har hög teknisk kompetens, mycket god förmåga att arbeta självständigt och ett logiskt, lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs i en roll med stort ansvar och värdesätter ordning, kvalitet och noggrannhet.
Krav för tjänsten
Mycket stor branscherfarenhet som maskinställare
Relevant gymnasieutbildning eller motsvarande kunskap
Goda kunskaper i felsökning och tekniskt underhåll
Förmåga att göra enklare beräkningar (huvudräkning/miniräknare)
Erfarenhet av process- och produktionsförbättringar
Flytande svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
