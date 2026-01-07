Maskinsnickare till Falköping träindustri
AB Effektiv Borås / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Falköping Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Falköping
2026-01-07
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Falköpings Träindustri är en väletablerad aktör inom träindustrin och levererar högkvalitativa produkter till begravningsbranschen i Norden. Företaget kännetecknas av ett starkt servicetänk, moderna produktionsmetoder och tydliga värderingar som genomsyrar hela verksamheten.
Företaget är en av Nordens större producenter inom sitt segment och har sin verksamhet i Falköping. Med ett trettiotal medarbetare och en effektiv produktion präglas verksamheten av hållbarhet, utveckling och ett nära samarbete mellan kollegor.
Vad erbjuder rollen?
Som maskinsnickare blir du en del av produktionsteamet i maskinverkstaden och arbetar med tillverkning av komponenter till företagets produkter.
• Maskinövervakning och träbearbetning
• Tillverkning av komponenter i industriell miljö
• Rotation mellan olika arbetsmoment
• Förebyggande underhåll av maskiner
• Arbete i 2-skift (dag- och kvällsskift)
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin och som är van vid att arbeta strukturerat i en produktionsmiljö med högt tempo. Du har god teknisk förståelse och erfarenhet av maskinell träbearbetning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med maskiner för kantlistning, putsning, hyvling eller CNC inom träindustrin. Har du dessutom erfarenhet av maskinprogrammering, gärna kopplat till CNC-maskiner av märket Biesse och/eller kantlistmaskiner av märket Homag, ser vi det som ett extra plus." Som person är du ansvarstagande, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs i samarbete med andra, bidrar gärna till förbättringsarbete och har en positiv inställning till förändring. Du är nyfiken, flexibel och motiveras av att arbeta mot gemensamma mål i ett sammansvetsat team.
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds du en trygg anställning i en modern industri där varje medarbetare gör skillnad. Företaget satsar på sina anställda genom goda förmåner, friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet till produktivitetsersättning. Du blir en del av en värderingsstyrd organisation som arbetar aktivt med hållbarhet och långsiktig utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Hanna på hanna@effktiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Maskinsnickare, Träindustri, Industriell produktion, Maskinövervakning, Träbearbetning, CNC-maskiner, Biesse, Homag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7000133-1776308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Parkgatan 43 (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9670769