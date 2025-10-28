Maskinsäljare till Lantmännen Maskin AB
2025-10-28
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Lantmännen Maskin AB är en del av Lantmännen som består av ca 10 000 anställda och är ett kooperativ som ägs och styrs av 17 000 svenska lantbrukare. Lantmännen Maskin AB importerar, marknadsför och säljer lantbruksmaskiner och reservdelar samt erbjuder service. I produktportföljen finns traktorer, tröskor och redskap med starka varumärken såsom Fendt, Valtra, Väderstad, Kuhn, Joskin m.fl. Verksamheten har ca 700 anställda och finns på anläggningar över hela landet med maskiner, reservdelar och verkstäder, huvudkontor i Malmö. Läs mer på https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/
Är du en affärsdriven säljare som gillar struktur, bygga långsiktiga kundrelationer och att nå i mål? Har du intresse för teknik, maskiner och lantbruk? Trivs du med ansvar för hela säljprocessen samt drivs av att skapa dina egna affärsmöjligheter? Då ska du söka tjänsten som Maskinsäljare hos Lantmännen Maskin och få möjlighet att bidra till affärsutvecklingen för region Nord där målet är att skapa framgångsrika resultat, god lönsamhet, tillväxt och stärkta relationer.
Som Maskinsäljare ansvarar du för försäljningen av maskiner inom Medelpad, Hälsingland och Gästrikland. Arbetet innebär att marknadsföra och sälja både nya och begagnade lantbruks- & skogsmaskiner, redskap, traktorer, tröskor m.m. Kundunderlaget är stort och finns i huvudsak inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad, transport, myndigheter, församlingar, kommuner m.fl. Du tillhör Affärsområdet Förmarknad och rapporterar till Regionchef Nord samt ingår i den lokala ledningsgruppen som tillsammans ansvarar för anläggningens utveckling.
Ditt ansvar innebär att planera, genomföra och koordinera sälj- och marknadsaktiviteter inom ditt geografiska område. Du utvecklar och bearbetar både befintliga, nya och outvecklade kunder samt har en betydande funktion i att bygga Lantmännen Maskin som varumärke och i att öka vår marknadsposition.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• sätta upp mål- och handlingsplaner
• identifiera affärsmöjligheter
• genomföra kundmöten (både fysiska och digitala möten)
• utarbeta offerter
• sköta förhandlingar
• upprätta avtal
• leverans och uppföljning
• hålla dig uppdaterad kring frågor som rör vår bransch, marknad och produktutveckling
• medverka vid mässor, gårdsdagar och andra säljaktiviteter.
Vi söker dig med erfarenhet av försäljning samt ett intresse för teknik och lantbruk, har du dessutom varit verksam inom maskinsidan är det ett plus.
Du är en resultatinriktad och målmedveten person som på ett strukturerat sätt bearbetar kunder, skapar affärer och gör avslut. Du har ett eget driv och gillar främst att jobba självständigt under eget ansvar men även att samarbeta med övriga kollegor inom marknad och sälj. Du är affärsmässig, besitter god förhandlingsvana samt förstår vikten av kundfokus. Med ett stort engagemang och en positiv inställning trivs du att jobba i ett högt tempo (varierat utifrån säsong) där inre drivkraft och viljan att lyckas värderas högt.
Du kan formulera dig obehindrat i både tal och skrift på svenska. Du har grundläggande kunskaper i engelska samt viss ekonomisk förståelse. Vi förutsätter att du är en god användare av program inom MSOffice samt har erfarenhet av något CRM-system.
Tjänsten avser anställning hos Lantmännen Maskin AB med tillhörighet Region Nord. Då ditt geografiska ansvarsområde gäller Medelpad, Hälsingland och Gästrikland är det lämpligt att du har din placering vid någon av våra anläggningar i Hudiksvall eller Bollnäs alternativ utgår du från ditt hemmakontor. Eftersom din roll innebär resor i tjänsten ställer vi krav på B-körkort.
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera i Sundsvall, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf petra.elf@rutinera.se
070-760 64 47. Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
Ange att du söker tjänsten: "Maskinsäljare" då urval och intervjuer sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast den 23 november 2025.
E-post: petra.elf@rutinera.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 556840-6515), http://www.lantmannenlantbrukmaskin.se
Norra Industrivägen 4 (visa karta
)
