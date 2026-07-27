Maskinreparatör
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2026-07-27
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Vi söker dig som vill arbeta som maskinreparatör i vår verkstad, med huvudsakligt fokus på avancerad halkbekämpningsutrustning från finska Hilltip.
Hilltip har under få år väl etablerat sig som en stabil leverantör av innovativa och moderna lösningar för bland annat halkbekämpning.www.hilltip.com
Vi utför nyinstallationer av spridare på traktorer, redskapsbärare, bilar och lastbilar.
Under säsong förekommer jourarbete och reparationer ute hos kund. Under icke säsong servar och reparerar vi spridare så att de är redo inför säsong.
Spridarna är GPS, datorstyrda och i de flesta fall eldrivna och vana av tekniken är meriterande.
Erfarenhet av de maskiner som typiskt bär sand och saltspridare ser vi som meriterande. Exempel på sådana maskiner är midjestyrda redskapsbärare, traktorer, lastmaskiner, pickuper, elbilar och lastbilar.
Utöver spridarna kommer du även att arbeta med elbilar och eventuellt andra produkter.
I vår verksamhet arbetar vi uteslutande med datorer vid kund, orderhantering, beställningar av reservdelar samt dokumentation och information.
Vi har servicebilar och hade uppskattat en medarbetare som vill utveckla service och reparation ute hos kund.
De fabrikat vi är auktoriserade för utöver Hilltip är bland annat Kubota, Holder, Husqvarna, Stihl, Kärcher och Goupil elbilar.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Reparation, service och underhåll av Hilltips produkter på verkstad och hos kund.
Nyinstallation av Hilltip.
Felsökning inom mekanik, hydraulik och elsystem
Förberedelse och genomgång av begagnade maskiner inför leverans.
Kundkontakt i samband med service och leveranserPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med maskin- eller fordonsteknik.
Kunskaper inom mekanik, hydraulik och el.
Gott ordningssinne.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av entreprenadmaskiner, lastbilar.
E-behörighet, C-körkort.
Erfarenhet av moderna sand och saltspridare.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, noggrann och har ett stort tekniskt intresse. Du är van att arbeta självständigt, men även i samarbete med kollegor och kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: ks@bepps.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinreparatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Bepps
(org.nr 556229-2127)
Malmövägen 75 (visa karta
)
222 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bepps, AB Jobbnummer
10013455