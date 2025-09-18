Maskinreparatör
Vi är ett litet, kunnigt och engagerat team som står för kvalitet, robusta lösningar och ett tydligt kundfokus. Läs gärna mer på www.primetek.se.
Maskinreparatör
Gillar du att skruva, svetsa och lösa problem? Då kan det här vara ditt drömjobb.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats i ett familjärt team där vi skrattar tillsammans, fikar och bygger cool teknik som faktiskt gör skillnad. Vi jobbar med transportörsystem från ax till limpa. Nyproduktion, service och reparation. Alltid med mycket frihet, stort ansvar och skit under naglarna på ett bra sätt.
Vad vi erbjuder dig
Fast anställning, schysst lön och kollektivavtal (ordning och reda!)
Ett skönt gäng som stöttar varandra och bjuder på både kunskap och skratt
Frihet under ansvar - du vet bäst hur du löser ditt jobb
Omväxlande dagar - ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utveckla både maskiner och arbetssätt (vi lyssnar på idéer!)
Gemensam frukost varje morgon - för att vi gillar att börja dagen ihop
Vad du kommer göra
Serva och reparera transportörer
Bygga nya maskiner i verkstaden, från delar till testkörd färdig produkt
Då och då åka ut på serviceuppdrag hos våra kunder
Vad vi tror att du har
Erfarenhet från industri eller annat tekniskt arbete
Kan svetsa MIG/MAG och tycker det är kul
Pratar och skriver svenska
B-körkort och bor i Västerås eller nära
Bonuspoäng om du har truckkort och kan hantera travers
Vem är du?
Du är en självständig problemlösare som gillar att ta tag i saker. Du är en lagspelare som rycker in där det behövs, och du har inga problem att prata med både kollegor och kunder. Är du dessutom lite nyfiken och gillar att lära dig nya saker - då kommer du trivas riktigt bra här.
Om Primetek Systems
Primetek är ett mindre företag med stort hjärta och mycket teknik. Hos oss jobbar du i en prestigelös miljö där det är högt i tak, korta beslutsvägar och alltid nära till skratt. Vi bygger för framtiden, både när det gäller våra maskiner och vår arbetsplats.
Redo att bli en del av vårt gäng?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig. I detta uppdrag samarbetar vi med Skills Rekrytering. Sista ansökningsdag är 12 oktober, men urval och intervjuer sker löpande. För frågor kontakta rekryteringskonsult Joon Fröberg på 070-616 00 79.
Välkommen till Primetek - där teknik möter hållbarhet. Så ansöker du
