Maskinoperatörer till NearYou
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vårgårda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vårgårda
2025-12-29
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi har flera öppningar för maskinoperatörer som är redo att ta nästa steg i sin karriär. Oavsett om du har tidigare erfarenhet från industrin eller om du funderar på att byta bana och har ett genuint intresse för industriarbete, så kan detta vara rätt plats för dig. Du kommer även att vara den som löser eventuella problem och ser till att produktionsprocessen fortskrider smidigt.
Det är viktigt att påpeka att arbetsuppgifterna ibland kan vara fysiskt krävande, så om du trivs med den typen av utmaningar är det ett plus. Du behöver kunna arbeta 2-skift. Kvalifikationer
Generella krav för alla våra tjänster:
• Hantera svenska väl i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
• Arbeta ständig helg på dagtid eller nattetid
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet inom industri eller logistik
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och med rätt inställning kommer man långt! Du som söker är en driven, ansvarstagande och ordningsam person vilket innebär att du håller rent och snyggt runt och kring din arbetsplats. Du är uppmärksam på vad som händer runtomkring dig och har hela tiden kvalité som högsta prioritering.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Ida Blom ida.blom@nearyou.se Jobbnummer
9664622