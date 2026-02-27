Maskinoperatörer till kund i Göteborg
Vår kund är ett globalt stålföretag med en ledande position inom höghållfasta stål och relaterade tjänster. Deras vision är en starkare, lättare och mer hållbar värld. Vår kund har som mål att vara först 2026 med att erbjuda fossilfritt stål till marknaden och i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten runt 2030.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Nu söker vi maskinoperatörer till kund i Torslanda, Göteborg!
Som maskinoperatör kommer du vara en viktig del av produktionen och vara med att bedriva produktionens olika arbetsmoment. Här får du möjlighet att arbeta inom logistik, märkning, sortering, emballering samt klipp/slitt-lijner. Du ansvarar för klassiska operatörsuppgifter så som processövervakning och kvalitetssäkring av produkten.Profil
För att vara rätt person för tjänsten ser vi att du tidigare arbetat inom industribranschen, du förstår vikten i att arbeta ut efter säkerhet och utvecklig. Vi ser tidigare erfarenheter inom processtillverkning som mycket meriterande.
Du är en driven, ansvarsfull och engagerad person samt trivs i att arbeta självständigt men också i grupp. Vi söker dig som tidigare har arbetat med motviktstruck.
Vi önskar att du har:
• Industrierfarenhet
• Truck samt traverskort
• Meriterande: arbetat som maskinoperatör
• Erfarenhet utav att köra motviktstruck
• kan arbeta 2 skift eller ständig natt
Vi kommer lägga stor vikt i personlighet och inställning i rekryteringsprocessen.
Övrig information
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Göteborg, Torslanda
Arbetstider: 2-skift eller ständig natt
För frågor vänligen kontakta emil.emanuelsson@konsultia.se
. Ansökningar tas inte emot via mail eller telefon.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Våra kontor finns i Helsingborg, Göteborg, Eskilstuna, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Gällivare. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
