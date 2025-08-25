Maskinoperatörer till Husqvarna AB i Jönköping
2025-08-25
Är du tekniskt kunnig, noggrann som person och trivs med att arbeta praktiskt? Har du ett öga för detaljer och söker nya utmaningar inom industri? Då kan rollen som maskinoperatör hos Husqvarna AB vara ditt nästa steg. Just nu söker vi kandidater för framtida uppdrag på fabriken i Huskvarna, tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som maskinoperatör på Husqvarna AB kommer du att arbeta med att övervaka och sköta driften av produktionsmaskiner. Dina arbetsuppgifter varierar men innefattar bland annat förebyggande underhåll, kontroll av maskinernas funktion samt åtgärda eventuella fel som kan uppstå.
Arbetet sker i 4-skift, vilket innebär rotation mellan dag-, kväll- och nattskift, samt en helg i månaden (kan förekomma 2-skift då det varierar beroende på station, du behöver därför vara öppen för båda). Tjänsten som maskinoperatör är ett konsultuppdrag på heltid, med 6 månaders provanställning men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Övervakning och drift av maskiner
• Felsökning
• Påfyllning av material
• Reparation av enklare maskinfel
Om dig
Som person har du ett starkt tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt ute på golvet. Som kollega är du hjälpsam och bidrar till en god arbetsmiljö. Eftersom instruktioner ges digitalt på svenska, är det viktigt att du behärskar språket väl i både tal och skrift. Vi tror att du uppskattar att ta ansvar och har lätt för att ta till dig nya kunskaper. Du är punktlig, nyfiken för att lära nytt, du växer med ansvar och har ett högt kvalitetstänk. Dessutom är du noggrann, kommunikativ och tar gärna egna initiativ i arbetet.
Viktigt för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller likvärdigt.
• Flytande i svenska, i såväl tal som skrift.
• meriterande med bakgrund inom metallindustri.
• Meriterande med bakgrund inom el (ex. teknik på gymnasiet, elektriker, automationstekniker).
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Notera att denna annons gäller framtida uppdrag, urval och intervjuer sker löpande när behovet uppstår!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
