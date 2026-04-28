Maskinoperatörer till Husqvarna AB
2026-04-28
Är du tekniskt kunnig, noggrann som person och trivs med att arbeta praktiskt? Har du ett öga för detaljer och söker nya utmaningar inom industrin? Då kan rollen som maskinoperatör hos Husqvarna AB vara ditt nästa steg. Just nu söker vi kandidater för både pågående och framtida uppdrag, tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som maskinoperatör på Husqvarna AB kommer du att arbeta med att övervaka och sköta driften av produktionsmaskiner. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken pocess och avdelning du tillhör. Men gemensamt för samtliga är ansvar för övervakning av maskiner, genomförande av noggranna kvalitetskontroller, felsökning samt utförande av enklare reparationer. I rollen ingår även påfyllning av material och säkerställande av en stabil och effektiv produktion.
Arbetet sker främst i 4-skift, vilket innebär rotation mellan dag-, kväll- och nattskift, samt en helg i månaden. Även 2-skift kan förekomma beroende på avdelning, vilket innebär att du som söker behöver vara flexibel och öppen för båda arbetstidsformerna. Tjänsten som maskinoperatör är ett heltidsuppdrag där du arbetar som konsult med placering i Huskvarna. Uppdraget inleds med en provanställning på sex månader och kan därefter övergå till en tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
Du har ett starkt tekniskt intresse och trivs med ett praktiskt arbete. Som kollega är du hjälpsam, samarbetsvillig och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Eftersom instruktioner ges digitalt på svenska, är det viktigt att du behärskar språket väl i både tal och skrift.
Vi ser att du är ansvarstagande och initiativrik som person, samt har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och processer. Du arbetar noggrant med ett tydligt kvalitetstänk och är både kommunikativ och nyfiken med en vilja att ständigt utvecklas.
Viktigt för tjänsten är:
Tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller likvärdigt.
Flytande i svenska, i såväl tal som skrift.
Önskvärt med truckkort.
Meriterande med bakgrund inom teknik, el eller metallindustrin.
Om ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
