Maskinoperatörer sökes till kund
2025-11-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Vi söker nu maskinoperatörer för kommande uppdrag hos vår kund i Piteå.
Som konsult hos vår kund kommer du att ha varierande arbetsdagar med olika moment beroende på avdelning. Gemensamt för alla roller är att noggrannhet, ansvar och en stark känsla för kvalitet är avgörande. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av att ställa in, övervaka, underhålla och felsöka produktionsutrustning, samt att säkerställa produktkvalitet genom att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning. För rätt person finns goda möjligheter till tillsvidareanställning. Arbetstiderna är förlagda till skiftgång, men inleds ibland med dagtid under upplärning. Du behöver därför vara flexibel vad gäller arbetstider.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en industrimiljö, som har erfarenhet av, och vill utveckla dina kunskaper inom process- och industriarbete. Du är en person som gärna arbetar fysiskt, har en positiv inställning och lätt tar till dig instruktioner. Du anpassar dig smidigt till olika arbetsuppgifter och trivs i en miljö där tempot varierar. Erfarenhet av kapning, fogning eller svarvning är meriterande. Har du dessutom arbetat med maskiner, särskilt CNC-maskiner, är det en fördel. Även goda kunskaper i engelska, särskilt i skrift, ses som meriterande då vissa anvisningar och instruktioner är på engelska.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Erfarenhet av arbete inom produktion eller industri.
• God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
• Truck- och/eller traverskort (meriterande).
• Meriterande med utbildning inom el, CNC, svets eller likvärdigt.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Vi uppskattar din förståelse! Ersättning
