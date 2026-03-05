Maskinoperatörer sökes med omgående uppstart | Heltid

Scania Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-03-05


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för driften av maskinerna. Arbetet innebär också att felsöka, utreda och lösa driftsrelaterade problem samt att delta vid installationer av nya maskiner, arbetsstationer och utrustning. Utöver detta kommer även Inspektion, smörjning och städning av maskinerna förekomma. Du kommer att vara en viktig del av det dagliga förbättringsarbetet och ha kontakt med maskinleverantörernas serviceorganisationer. Rollen innebär dessutom en närvarande och förebyggande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom att aktivt rapportera och förebygga risker i maskinparken. Daglig dokumentation ingår dagligen.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av maskinoperatörs-/serviceteknikerroll i GMP-miljö * Erfarenhet av underhållsarbete * Truckkort A+B * Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil

Anställningsvillkor
Start: Omgående Ort: Helsingborg Arbetstider: 3-skift Omfattning: Heltid

Profil
Du är en noggrann, ansvarstagande och strukturerad person som trivs i en teknisk miljö. Du arbetar självständigt, har god problemlösningsförmåga och är trygg i att fatta beslut. Du är serviceinriktad, samarbetsvillig och har ett naturligt fokus på säkerhet och kvalitet i allt du gör.

Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Gustav Adolfs gata 1 (visa karta)
252 68  HELSINGBORG

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Jobbnummer
