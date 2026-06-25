Maskinoperatörer sökes
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-06-25
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Vi söker Maskinoperatörer!
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och teamwork står i fokus? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande maskinoperatörer som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka, ställa in och köra produktionsmaskiner. Du säkerställer att produktionen håller hög kvalitet och att arbetet utförs enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter.Dina arbetsuppgifter
Övervaka och styra produktionsmaskiner
Ställa in och justera maskiner vid produktbyten
Utföra kvalitetskontroller och dokumentation
Felsöka och åtgärda enklare driftstörningar
Utföra löpande underhåll och rengöring av utrustning
Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete i produktionen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion (meriterande)
Är tekniskt intresserad och har god problemlösningsförmåga
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har truckkort eller annan relevant utbildning (meriterande)
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Introduktion och utbildning på plats
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjligheter till personlig utveckling
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Anställningsform
Heltid
Skiftarbete kan förekomma
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971527-2071050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9979091