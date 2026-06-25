Maskinoperatörer sökes

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-06-25


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Vi söker Maskinoperatörer!
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och teamwork står i fokus? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande maskinoperatörer som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Om tjänsten
Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka, ställa in och köra produktionsmaskiner. Du säkerställer att produktionen håller hög kvalitet och att arbetet utförs enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter.

Dina arbetsuppgifter
Övervaka och styra produktionsmaskiner

Ställa in och justera maskiner vid produktbyten

Utföra kvalitetskontroller och dokumentation

Felsöka och åtgärda enklare driftstörningar

Utföra löpande underhåll och rengöring av utrustning

Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete i produktionen

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion (meriterande)

Är tekniskt intresserad och har god problemlösningsförmåga

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt

Behärskar svenska i tal och skrift

Har truckkort eller annan relevant utbildning (meriterande)

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag

Introduktion och utbildning på plats

Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor

Möjligheter till personlig utveckling

Konkurrenskraftiga villkor och förmåner

Anställningsform
Heltid

Skiftarbete kan förekomma

Tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971527-2071050".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9979091

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