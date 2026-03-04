Maskinoperatörer, semestervikariat
Heléns Rör AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Halmstad
Vi söker nu semestervikarier till vår produktion i Halmstad.
Tjänsten innebär huvudsakligen att kapa och bearbeta stålrör enligt kundspecifikation, ställa och förbereda kapmaskin samt att lasta och märka pall. Du kommer att arbeta med en maskinpark som består både av mekaniskt styrda och till mer avancerade CNC kapmaskiner. Du kommer att använda travers och palltruck till din hjälp. Allt arbete återrapporteras i vårt affärssystem SAP.
Vi letar efter dig som har ett tekniskt intresse, kanske någon teknisk utbildning eller erfarenhet som maskinoperatör inom industrin.
Som person är du noggrann samt har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser att du har en positiv inställning till att lära nytt och är nyfiken på teknik, i kombination med trevlig personlighet. Arbetstempot kan stundtals vara högt och med deadlines, varför du måste vara stresstålig utan att tappa fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi ser gärna att du har lägst gymnasieutbildning samt god datavana. Du måste ha fyllt 18 år och ha körkort för bil, och har du även truckkort samt certifikat för travers är detta meriterande.
Vi vill tillsätta våra semestervikariat i början av juni då du börjar med att introduceras och läras upp för dina arbetsuppgifter. Vi vill att du jobbar minst 6-7 veckor. Arbetstiden är förlagd till 2-skift och dagtid. Du kommer ingå i ett gott gäng med trevliga och härliga kollegor. Eftersom det är semestervikariat har vi inte möjlighet att ge semesterledighet under anställningen.
Har du frågor om tjänsten kontakta vår produktionschef Anders Hultberg. Du når honom lättast via vår växel, 035-14 90 00. Sök tjänsten så fort som möjligt eftersom vi rekryterar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön alt Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heléns Rör AB
(org.nr 556086-9785) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion Kontakt
Anders Hultberg 035149203
9777986