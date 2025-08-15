Maskinoperatörer på deltid till Halmstad
Företagsinfo lämnas ut längre fram i processen!
Tjänstebeskrivning
Vi på Nearyou söker nu efter fyra erfarna maskinoperatörer på deltid för kunds räkning där man kommer att ha en viktig och utvecklande roll.
Man arbetar med att övervaka och justera produktionsmaskinerna och ansvarar för att kontrollera tillflödet av material i maskinen samt att packa material inför leverans. Där ingår även att man får hugga in där det behövs, då det kan bli högt tempo emellanåt. Skiftarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenheter av att jobba som maskinoperatör. Egenskaper som är viktigt för tjänsten är att du är rätt inställning, noggrann och har en förmåga att se helheten kring det du gör. Viktigt är att du kan samarbeta och är en god lagspelare. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Krav för tjänsten:
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Talar, läser och förstår svenska obehindrat
B körkort och egen bil
Truckkort
Låter detta intressant?
Tjänsten kommer att tillsättas löpande så tveka inte på ansöka redan idag. Varmt välkommen med din ansökan.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
