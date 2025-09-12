Maskinoperatörer för omgående uppstart - Åstorp
2025-09-12
Vi söker nu flera nya medarbetare till ett globalt företag i Åstorp, som är en ledande aktör inom tillverkning av byggmaterial. Företaget hanterar både produktion och lagerhållning av sina produkter. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i deras produktion, där du kommer att övervaka och fylla på maskiner, samt utföra både målnings- och plastningsmoment. Uppdraget startar omgående och är långsiktigt med goda möjligheter till fast anställning hos kunden efter 6 månader.
Arbetstider
Vi söker främst dig som vill arbeta nattskift. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna i deras produktion innefattar främst tillverkning av material inom bygg och- träindustri. Arbetet sker vid maskiner, både påfyllning och övervakning av dessa. En del kvalitetskontroller av produkt och avsyning förekommer.
Påfyllning av material
Övervakning och problemlösning
Kvalitetskontroller
Plastning och emballering
Rapportering i WMS
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som är driven, intresserad och vill hitta en arbetsplats där du kan växa och stanna under lång tid. Du är en person som möjligtvis redan har arbetat som maskinoperatör eller i någon form av produktion eller industri. Du är inte rädd för att arbeta och vill gärna vara delaktig. Utöver de formella kraven så letar vi efter dig med en glad och positiv attityd till arbete! Du är tekniskt intresserad. Du är en lagspelare och vill skapa resultat. Vi letar efter dig som är ambitiös men ödmjuk som person.
Krav
Svenska i tal och skrift
Körkort och bil
Erfarenhet av produktion - gärna industri
Truckkort A1-A4 B1-B4
Erfarenhet av att köra B1
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Johannes johannes@boxflow.com Jobbnummer
9505607