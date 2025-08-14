Maskinoperatör-Malmö
Processbemanning Svenska AB / Processoperatörsjobb / Malmö Visa alla processoperatörsjobb i Malmö
2025-08-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven och nyfiken maskinoperatör till vår kund inom kemi- och plastindustri i Malmö! Som operatör i produktionen kommer du att arbeta med sedvanliga operatörssysslor vid extruder, såsom uppvägning, paketering och blandning. Tjänsten förutsätter att du som person är noggrann, flexibel, ansvarstagande och har god kemiförståelse. Utöver detta söker vi dig som har truckkort och god fysisk förmåga, då det i tjänsten kan förekomma tunga lyft. Vissa arbetsmoment inkluderar arbete med mask och miljön är dammig.
Har du erfarenhet av att arbeta inom produktion eller industri? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vem är du?
Personliga egenskaper som vi lägger stor vikt vid är att du är självgående, ansvarsfull och vågar ta initiativ. Du behöver vara observant och kunna övervaka både maskinen och arbetet. Du är social, men vissa delar av arbetspasset innebär att du är ensam vid maskinen, vilket du ska kunna hantera genom att ta egna initiativ. Du trivs inom industrin, i ett högt tempo, och med varierande arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten:
• Några års arbetslivserfarenhet inom produktion
• Tillgänglig för arbete antingen på 2-skift eller ständig natt
• God dokumentationsförmåga och god kemiförståelse
• Flytande svenska i tal och skrift
• Truckkort A+B
• För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med olika kvalitetssystem - erfarenhet av GMP (Good Manufacturing Practice) är meriterande
• Tidigare arbetserfarenhet av extrudering
• Erfarenhet av att läsa recepturer
• Körkort och tillgång till bil
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Publiceringsdatum2025-08-14Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9458896