Maskinoperatör Vetlanda
Uniflex AB / Montörsjobb / Vetlanda Visa alla montörsjobb i Vetlanda
2026-07-20
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Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, kvalitet och samarbete står i fokus? Vi söker nu flera drivna maskinoperatörer till kommande uppdrag inom tillverkningsindustrin.
Om rollen
I tjänsten som maskinoperatör kommer du att arbeta med drift och övervakning av produktionsmaskiner inom metallbearbetning. Du ansvarar för att produktionen flyter på enligt uppsatta kvalitetskrav och instruktioner samt ser till att maskiner och utrustning fungerar som de ska.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
övervakning och hantering av maskiner i produktion
inställning och justering av maskinutrustning
byte av verktyg och komponenter
kontrollmätning och kvalitetskontroller
rapportering av avvikelser och medverkan i förbättringsarbete
arbete enligt gällande säkerhetsrutiner och instruktioner
Du blir en del av ett team där samarbete och ansvarstagande är viktiga delar av det dagliga arbetet.
Information om tjänsten
Ort: Vetlanda
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning
Start: Enligt överenskommelse / omgående
Arbetstid: Skiftarbete och varierande arbetstider förekommer
Vi söker dig som
Du är en person som gillar praktiskt arbete och har ett tekniskt intresse. Du arbetar noggrant och har lätt för att följa instruktioner och rutiner. Samtidigt är du flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi tror även att du:
har ett strukturerat arbetssätt
kan behålla fokus i ett högt arbetstempo
uppskattar ordning och säkerhet i arbetet
är lösningsorienterad och initiativtagande
bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen
Krav för tjänsten
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Extra meriterande
Truckkort A+B
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8092546-2106873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Vetlanda (visa karta
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574 32 VETLANDA Jobbnummer
10006806