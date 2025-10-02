Maskinoperatör till Volvo Construction Equipment i Braås
2025-10-02
Är du en teknisk intresserad person som trivs med att arbeta med ständiga förbättringar? Söker du ett utvecklande arbete och vill jobba i en modern produktionsmiljö på ett globalt bolag som är marknadsledande inom fordonsindustrin?
Då kan det vara dig vi söker!
Just nu befinner sig Volvo Construction Equipment i ett spännande och expansivt skede och söker nu en duktig maskinoperatör för att förstärka sitt team. Som maskinoperatör är du en del av ett mångsidigt team av skickliga yrkesmän och kvinnor som arbetar med energi och passion för att vara världsledande inom tillverkningsindustrin.
Arbetstiden är förlagd till tvåskift.
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico där det för rätt person kan finnas möjlighet att erbjudas anställning hos Volvo Construction Equipment.

Dina arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med att operera och ställa in kantpressar och laserskärmaskiner. Du arbetar efter ritningar och hanterar material, verktyg och underhåll av maskiner samt utför kvalitetskontroller. Du förväntas bidra aktivt till förbättringar av processer och flöden i produktionen.
Vi söker dig som
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har någon form av teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i ritningsläsning samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med kantpress och/eller laserskärning är meriterande.
Vi tror att du som person är tekniskt intresserad, har lätt att lära och har god initiativförmåga. Vidare ser vi att du är kvalitetsmedveten, noggrann och lösningsorienterad.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
