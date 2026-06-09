Maskinoperatör till Visby Antenn
Experis AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gotland Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gotland
2026-06-09
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Cellmax Technologies AB är ett svenskt teknikföretag som designar och säljer högpresterande antenner för mobilkommunikationsindustrin. Våra kunder är mobiloperatörer världen över, och våra produkter är kända för sin innovativa design, höga prestanda och kvalitet. Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Visby Antenn AB är ett helägt dotterbolag till Cellmax Technologies och ansvarar för montering av antennerna. I takt med vår fortsatta tillväxt bygger vi nu upp en modern produktionsanläggning i Visby, där vi - utöver dagens montering - kommer att ta hem tillverkning av utvalda processteg.
Vill du bli en del av ett företag i framkant och arbeta med den senaste tekniken? Då är detta din chans!
Din roll
Som maskinoperatör hos oss blir du en nyckelperson i produktionen. Du ansvarar för att köra och underhålla våra maskiner och säkerställa att produktionen håller högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Maskindrift: Ställa in, kalibrera och köra maskiner för bland annat stansning, kapning, bockning, gängning, friktionssvetsning och gradning.
Kvalitetskontroll: Säkerställa att varje produkt uppfyller våra höga standarder.
Felsökning: Identifiera och åtgärda problem snabbt för att minimera stillestånd.
Dokumentation: Föra noggranna register över produktion, underhåll och eventuella avvikelser.
Samarbete: Arbeta nära kollegor och R&D för att förbättra processer och lösa utmaningar.
Vi söker dig som
Har god teknisk förståelse och erfarenhet av maskiner och mekaniska system.
Är noggrann och har öga för detaljer - precision är avgörande hos oss.
Trivs med ett aktivt arbete.
Är problemlösare som gillar att ta ansvar och hitta lösningar.
Ett stort plus om du har erfarenhet av CAM-programmering.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett innovativt företag.
Möjlighet att arbeta med progressiv teknik i en modern produktionsmiljö.
Ett engagerat team där samarbete och utveckling står i fokus.
Vara en nyckeldeltagare i att sätta upp nya tillverkningsprocesser och bygga upp något från start.
Vill du vara med på vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Cellmax Technologies!Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Cellmax Technologies med Jefferson Wells.
Du kommer att bli anställd av Visby Antenn. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Tomas Löfgren, på telefon 08-764 2585.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
ManpowerGroup Nordics is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Norra Hansegatan 18E (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Visby Antenn Kontakt
Contact
Tomas Löfgren tomas.lofgren@jeffersonwells.se +4687642585 Jobbnummer
9954631