Maskinoperatör till tillverkande industri - Värnamo
2025-08-18
Vi söker nu en noggrann och engagerad maskinoperatör till ett av våra kundföretag i Värnamo. Tjänsten passar dig som har ett tekniskt intresse, gillar att arbeta praktiskt och vill vara en del av ett professionellt team inom tillverkningsindustrin.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med drift, övervakning och justering av maskiner i en modern och växande produktionsmiljö. Du ansvarar för att produktionen löper effektivt och med högsta möjliga kvalitet. Arbetet kräver teknisk förståelse, noggrannhet och ett högt ansvarstagande.Dina arbetsuppgifter
• Starta, övervaka och justera maskiner i produktion
• Utföra enklare underhåll och felsökning
• Säkerställa att produktionen följer uppsatta kvalitetskrav
• Rapportera avvikelser och produktionsdata
• Bidra till ett säkert och strukturerat arbetsflödeKravprofil för detta jobb
• Erfarenhet från industriell produktion är meriterande men inte ett krav
• Du talar och skriver svenska obehindrat (krav)
• God arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt
• Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har öga för detaljer
• Du är driven, initiativrik och trivs i ett högt arbetstempo
Vi erbjuder
• En stabil anställning i ett välskött företag med god arbetsmiljö
• Möjlighet till intern upplärning och utveckling
• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång
• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lönOm företaget
Team Bemanning är ett familjeägt och auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades 2005.
Med vårat huvudkontor i centrala Värnamo fokuserar vi på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag inom GGVV-regionen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för företag inom branscher som industri, lager, logistik och administration.
Arbetstider: Heltid, skiftarbete kan förekomma
Placeringsort: Värnamo
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Skicka in ditt CV via vår hemsida på www.teambemanning.se
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Niklas 072-300 26 46 niklas@teambemanning.se
Vi ser framemot att höra från dig. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
