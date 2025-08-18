Maskinoperatör till tillverkande industri - Värnamo

Vi söker nu en noggrann och engagerad maskinoperatör till ett av våra kundföretag i Värnamo. Tjänsten passar dig som har ett tekniskt intresse, gillar att arbeta praktiskt och vill vara en del av ett professionellt team inom tillverkningsindustrin.

Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med drift, övervakning och justering av maskiner i en modern och växande produktionsmiljö. Du ansvarar för att produktionen löper effektivt och med högsta möjliga kvalitet. Arbetet kräver teknisk förståelse, noggrannhet och ett högt ansvarstagande.

Dina arbetsuppgifter
• Starta, övervaka och justera maskiner i produktion

• Utföra enklare underhåll och felsökning

• Säkerställa att produktionen följer uppsatta kvalitetskrav

• Rapportera avvikelser och produktionsdata

• Bidra till ett säkert och strukturerat arbetsflöde

Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet från industriell produktion är meriterande men inte ett krav

• Du talar och skriver svenska obehindrat (krav)

• God arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt

• Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har öga för detaljer

• Du är driven, initiativrik och trivs i ett högt arbetstempo

Vi erbjuder

• En stabil anställning i ett välskött företag med god arbetsmiljö

• Möjlighet till intern upplärning och utveckling

• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång

• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lön

Om företaget
Team Bemanning är ett familjeägt och auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades 2005.

Med vårat huvudkontor i centrala Värnamo fokuserar vi på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag inom GGVV-regionen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för företag inom branscher som industri, lager, logistik och administration.

Arbetstider: Heltid, skiftarbete kan förekomma

Placeringsort: Värnamo

Start: Enligt överenskommelse

Ansökan: Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Skicka in ditt CV via vår hemsida på www.teambemanning.se

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Niklas 072-300 26 46

niklas@teambemanning.se

Vi ser framemot att höra från dig.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Team Bemanning i Värnamo AB (org.nr 559160-4540)

Jobbnummer
9461882

