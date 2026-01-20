Maskinoperatör till tillverkande företag
Pawr AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Helsingborg
2026-01-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en positiv, tekniskt intresserad och ansvarsfull person? Trivs du i en produktionsmiljö och motiveras av att utvecklas och lära dig nya saker? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Tjänstebeskrivning
Då några av medarbetarna har gått vidare till andra tjänster inom företaget så söker kunden nu fler strukturerade och pålitliga medarbetare med god arbetsdisciplin, stabil bakgrund och ett tydligt kvalitetsfokus.
Vår kund är ett etablerat industriföretag med en familjär och trivsam arbetsmiljö. Här är sammanhållningen stark, arbetsmoralen hög och klimatet öppet och respektfullt.
Ledarskapet är närvarande och tillgängligt, och samarbetet mellan team och avdelningar fungerar väl. Företaget erbjuder lön enligt kollektivavtal samt ett generöst förmånspaket som bland annat omfattar tjänstepension, friskvårdsbidrag, betald sjukvårdsförsäkring, gym på arbetsplatsen, rikskuponger och fler uppskattade personalförmåner.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör kommer du bland annat att arbeta med:
Drift, övervakning och ansvar för en eller flera produktionsmaskiner
Förberedelse, inställning och uppstart av maskiner, både tekniskt och administrativt
Utförande och ansvar för delar av kvalitetskontrollen
Noggrant arbete enligt fastställda rutiner, instruktioner och checklistor
Upprätthållande av ordning och reda på arbetsplatsen
Säkerställande av arbetssäkerhet enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Arbetet är tekniskt avancerat och innebär tillverkning av komplexa produkter, vilket ställer höga krav på noggrannhet, fokus och processförståelse. För att lyckas i rollen krävs ett disciplinerat arbetssätt samt en stark vilja att lära och utvecklas.
Arbetstiden är förlagd till 5-skift med 12-timmarspass, dag- och nattarbete (06.00-18.00 samt 18.00-06.00) enligt ett rullande och fast schema.
Personprofil
Vi söker dig som är nyfiken och motiverad att sätta dig in i företagets komplexa produktionsprocesser. Du trivs i ett högt arbetstempo och har inga problem med att växla mellan olika arbetsmoment. Ambitionen är att du ska stanna långsiktigt och bli en viktig del av ett stabilt och sammansvetsat team. Under de första 12 månaderna får du en omfattande introduktion som ger dig en trygg och gedigen grund i rollen.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Truckkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom produktion och/eller som maskinoperatör
Meriterande, men inget krav:
Erfarenhet från tillverknings- eller industriverksamhet
Tidigare erfarenhet av skiftarbete
Arbete i 12-timmarsskift kräver god fysisk uthållighet, även om arbetet inte innebär tunga lyft. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 5-skift, 12-timmars pass
Plats: Helsingborg
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9694799