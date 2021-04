Maskinoperatör till Recticel i Mönsterås - Telin Rekrytering & Konsult Syd AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Kalmar

Telin Rekrytering & Konsult Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kalmar2021-04-09Recticel is an international industrial group specializing in the transformation of polyurethane into innovative products and solutions which contribute to our daily comfort. Recticel develops, produces and commercializes these solutions to offer an extensive range of value-adding industrial and domestic applications through three distinct business lines: Flexible Foams, Bedding and Insulation.Recticel is active in 20 countries and has a workforce of about 4,270 worldwide (excluding minority stakes in joint ventures). In 2019 Recticel achieved combined sales of EUR 1.22 billion (IFRS 11 consolidated sales: EUR 1.0 billion). Recticel is listed on the EuronextTM stock exchange. To learn more visit www.recticel.com 2021-04-09Som maskinoperatör på Recticel arbetar man i en ren och fin produktionsmiljö vid till stor del automatiserade maskiner. Arbetsuppgifterna innebär samtliga moment från påfyllning av råmaterial, granskning av detaljer på tillverkade produkter till sorterings- och paketeringsarbete.Huvudsakliga ansvarsområden:Producera för att få optimal output avseende takt och kvalitéAktivt verka för att dokumentation enligt ledningssystemet inom egna ansvarsområdet är rättVara en aktiv del i kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och tillhörande mötesforumUtföra kontroll under det egna arbetets gång för att förhindra uppkomst av fel och tillgodose att intressenternas krav är uppfyllda.Våra maskinoperatörer gör även vissa enklare inställningar på maskinerna.Arbetstiderna är måndag-fredag, dagtid.Du kommer vara placerad på Recticel i Mönsterås och rapportera till Produktionsschefen.Du har lägst gymnasieutbildning och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med tekniska skumplastprodukter inriktat mot bl a medicinteknik och det är därför värdefullt att du har en teknisk förståelse. Har du erfarenhet av produktionsindustrin är det starkt meriterande. Vidare anses det meriterande om du dessutom har gymnasial eller eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning. Har du tidigare erfarenhet från systematiserat kvalitetsarbete som Lean, 5S eller motsvarande är detta meriterande.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en engagerad, nyfiken och plikttrogen person med bra samarbetsförmåga. Du trivs med eget ansvar och driver, strukturerar och planerar ditt arbete självständigt för att uppnå resultat.Slutligen är du en lagkamrat som gärna bidrar med idéer och utveckling till kollegor såsom bolagets som helhet.Vi ser att du har god systemvana gärna något större produktionssystem, då vi arbetar i SAP är dessa kunskaper meriterande men inte ett krav.Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav för denna roll.Hur du ansökerI denna rekrytering samarbetar Recticel AB med Telin och du söker tjänsten via telinrekrytering.seVi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska med ett kompletterande CV på engelska.Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. Härkan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-11Telin Rekrytering & Konsult Syd AB5683067