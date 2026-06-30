Maskinoperatör Till Meds I Eskilstuna
Arena Personal Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2026-06-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Om MEDS
MEDS är ett av Sveriges ledande nätapotek med ett brett sortiment på över 30 000 produkter inom läkemedel, hälsoprodukter och egenvård. Här får du snabb leverans – ofta samma dag – direkt hem till dörren!
MEDS har vuxit snabbt sedan sin start 2017 och tar nu nästa steg i expansionen: lagerverksamheten flyttar till en ny och större anläggning i Eskilstuna där verksamheten ska tredubblas i skala – och du är med från dag ett!
Följ med på resan där vi skapar goda kundupplevelser, snabba leveranser och smart lagerhantering i en marknad som växer snabbt i Sverige.
Om tjänsten som Maskinoperatör
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och teamwork står i fokus? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande maskinoperatörer som vill bli en del av vårt team.
Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka, ställa in och köra produktionsmaskiner. Du säkerställer att produktionen håller hög kvalitet och att arbetet utförs enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Övervaka och styra produktionsmaskiner
Ställa in och justera maskiner vid produktbyten
Utföra kvalitetskontroller och dokumentation
Felsöka och åtgärda enklare driftstörningar
Utföra löpande underhåll och rengöring av utrustning
Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete i produktionen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion (meriterande)
Är tekniskt intresserad och har god problemlösningsförmåga
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har truckkort eller annan relevant utbildning (meriterande)
Du bör vara en person som gillar tempo, har lätt för att samarbeta och är villig att hoppa in där det behövs – detta kommer vara en uppstart med allt vad det kan komma att innebära!
Anställningsform
Heltid
2-skift
Tillträde enligt överenskommelse
Vad du erbjuds
Arena Personal som grundades 1994 med kontor över hela landet erbjuder snabb och flexibel bemanning inom lager, industri, kontor, service och flera andra branscher. Arena Personal har varit etablerade i Eskilstuna sedan 1999 och är idag bland annat marknadsledande inom logistiksegmentet med flera lokala kontor i runt om Mälardalen.
Hos oss kommer du få:
En varierande och ansvarsfull roll i en verksamhet med högt tempo.
Ett engagerat team där samarbete och laganda står i fokus.
En arbetsplats som värdesätter initiativförmåga, utveckling och långsiktiga resultat.
Här kommer du få möjlighet att från dag ett vara en del av optimeringen och uppbyggnaden i de nya lokalerna i Eskilstuna. En otrolig möjlighet att vara med redan från start!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992555-2077691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9988088