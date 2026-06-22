Maskinoperatör till Lesjöfors Stockholms Fjäder i Vällingby
Lesjöfors Stockholms Fjäder Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-06-22
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Vi utökar nu vårt team inom produktion och söker en maskinoperatör som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa. Vill du arbeta i ett engagerat arbetslag där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus? Har du erfarenhet från industri- eller produktionsarbete och ett intresse för teknik? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som maskinoperatör arbetar du med tillverkning av fjädrar och fjädrande plåtdetaljer genom bearbetning av plåt i olika material och tjocklekar. Du producerar detaljer i små och medelstora serier med hjälp av bland annat kantpress, servopress och excenterpress.
Du får ett gediget introduktionsprogram där du inledningsvis arbetar tillsammans med din gruppledare för att successivt bli självgående i rollen. Du blir en del av bladfjäderavdelningen som idag består av åtta medarbetare och som arbetar nära övriga produktionsgrupper.
På enheten i Vällingby arbetar cirka 45 personer, varav mer än hälften inom produktionen.
Arbetstiden är förlagd till 07.00–15.30 med möjlighet till flextid på en timme.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Producera fjädrande plåtdetaljer.
Arbeta med kantpress, servopress och excenterpress.
Planera, rigga och programmera maskiner.
Bocka och värmebehandla fjädrar.
Genomföra kvalitetskontroller och signera utförda moment enligt gällande rutiner.
Vem är du?
För att trivas i rollen har du ett genuint teknikintresse och tycker om att förstå hur saker fungerar. Du uppskattar problemlösning och drivs av att hitta effektiva lösningar när utmaningar uppstår.
Eftersom arbetet omfattar både små och stora detaljer är du fingerfärdig och har ett noggrant arbetssätt. Du uppskattar ordning och struktur samt har förmåga att arbeta koncentrerat och metodiskt för att säkerställa hög kvalitet i varje moment.
Du har lätt för att ta till dig instruktioner och ny information samt kan självständigt fatta beslut inom ramen för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Erfarenhet som maskinoperatör.
Erfarenhet från verkstads- eller produktionsmiljö.
Kunskap inom ritningsläsning och mätteknik.
Erfarenhet av att använda skjutmått och gradskiva.
Materialkunskap.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift samt att läsa och förstå engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Plåtbearbetning.
Mätmaskinerna Led2 och OGP.
Andra förekommande verkstadsmaskiner.
Svetsning av tunnplåt.
Truckkort.
Vad erbjuder vi?
Vi satsar mycket på trivsel och en god arbetsmiljö. Genom gemensamma aktiviteter, som sommar- och julfester, uppmärksammar vi framgångar och stärker gemenskapen i företaget.
Vi har kollektivavtal och erbjuder en marknadsmässig lön mellan 27 000 och 36 000 kronor per månad, beroende på erfarenhet och kompetens. Utöver detta erbjuds ett förmånspaket som inkluderar bonus, friskvårdsbidrag på 5 000 kronor, rikskort och tjänstepension.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett och varierat i en teknisk verksamhet med internationella kunder. Du blir en del av ett mindre företag där beslutsvägarna är korta och där du får stor möjlighet att påverka ditt arbete.
De senaste åren har vi investerat betydande resurser i vår maskinpark, vilket innebär att du kommer att arbeta med modern maskinteknik i en verksamhet som fortsätter att utvecklas.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 augusti.
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB finns i Vällingby och är ett etablerat bolag med lång erfarenhet inom tillverkning. Vår organisation bygger på engagemang, teamarbete och en ständig strävan efter förbättring och kvalitet i allt vi gör. Idag arbetar ett trettiotal personer i fabriken där vi tillverkar diskfjädrar, bladfjädrar, tråddetaljer och klockfjädrar till kunder inom bland annat energi, järnväg och offshore
Företaget är en del av globala Lesjöforskoncernen, en av Europas ledande leverantörer av fjädrar, stansade banddetaljer och gasfjädrar med en stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Idag består koncernen av ca 50 fabriker och försäljningsbolag i ett tjugotal länder. Som en långsiktig och engagerad fjäderinnovatör fortsätter koncernen att växa med god lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Koncernens ägare Beijer Alma är noterade på Stockholmsbörsen.
Läs mer på https://www.lesjoforsab.com/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lesjöfors Stockholms Fjäder Aktiebolag
(org.nr 556062-9890)
162 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB Jobbnummer
9973283