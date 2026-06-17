Maskinoperatör till långsiktigt uppdrag inom industrin
Boxflow Staffing Syd AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-17
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Om tjänsten:
Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet där du får möjlighet att utvecklas långsiktigt? Vi söker nu en maskinoperatör till vår kund som är en ledande tillverkare av installationsrör. För rätt person finns goda möjligheter till ett långvarigt samarbete i en verksamhet med högt fokus på kvalitet, säkerhet och produktion.
I rollen kommer du att arbeta nära produktionen och ansvara för att övervaka och hantera maskiner samt säkerställa att tillverkningsprocessen flyter på enligt plan. Du blir en viktig del av produktionskedjan där förståelse för flöden, noggrannhet och samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas.
Vi söker dig som har erfarenhet från industrin, gärna som maskinoperatör eller från liknande produktionsarbete. Har du arbetat i miljöer där produktionsflöden och effektivitet varit en naturlig del av vardagen ser vi det som mycket positivt. Det viktigaste för oss är dock att du är en pålitlig och ansvarstagande person som vill vara med och bidra till verksamhetens framgång.
För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift då kommunikation och säkerhetsrutiner är en viktig del av arbetet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industriarbete, gärna som maskinoperatör.
Förstår produktionsflöden och vikten av ett effektivt arbetssätt.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande:
Truckkort.
Arbetstider
Arbetet bedrivs på 2-skift:
Dagvecka
Måndag–torsdag: 06.00–14.00
Fredag: 06.00–16.00
Kvällsvecka
Måndag–torsdag: 14.10–22.25
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930543-2057898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9968344