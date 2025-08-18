Maskinoperatör till kund utanför Helsingborg
2025-08-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
OM TJÄNSTEN
Vi på Job&Talent söker nu skickliga och drivna maskinoperatörer till en av våra välrenommerade kunder strax utanför Helsingborg. Tjänsten innebär arbete i 2- eller 3-skift, beroende på behov, vilket kräver att du är flexibel och trivs med skiftarbete.
Som maskinoperatör kommer du att arbeta i en modern industrimiljö där du ansvarar för att övervaka och sköta produktionen enligt uppsatta mål och kvalitetskrav. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med fokus på effektivitet, säkerhet och noggrannhet. KRAV
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har erfarenhet av liknande arbete inom industri/produktion
Innehar B-körkort och har tillgång till bil
Har truckkort A och B
Är flexibel, noggrann och ansvarstagande
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
