Maskinoperatör till kund inom rymdindustrin i Borås | Heltid
Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Borås Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Borås
2025-08-22
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Söker du ett spännande jobb som maskinoperatör i Borås med chans att arbeta i en högteknologisk miljö inom rymdindustrin? Vi söker nu en noggrann och driven person med erfarenhet från produktion till ett långsiktigt uppdrag hos en ledande aktör inom avancerad materialförädling.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du att arbeta i moderna produktionslokaler där kvalitet och precision är av största vikt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
* Övervakning av maskiner under produktion
* Starta och stoppa maskin enligt instruktion
* Materialbyten och hantering av råmaterial
* Löpande kvalitetskontroller och rapportering
* Fysiskt arbete i ett team med högt tempoÖvrig information
Placeringsort: Borås
Arbetstider: Måndag-torsdag 06.45-16.00. Fredag 06.45-13.00
Start: Omgående, inom två veckor
Krav för tjänsten
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
* Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
* God fysik - arbetet är tungt och kräver uthållighet
* Grundläggande teknisk förståelse och maskinvana
Vem söker vi?
Vi söker dig som är villig att lära och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsmoment. Du har ett starkt driv och en tydlig vilja att utvecklas. Du gillar fysiskt arbete och klarar av ett högt arbetstempo utan att tumma på kvaliteten. Dessutom är du en lagspelare med en positiv inställning, som bidrar till god stämning på arbetsplatsen.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sabina Windestål, via e-post: sabina.windestål@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14a80b93-a481-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Sabina Windestål Sabina.Windestal@manpower.se Jobbnummer
9472149