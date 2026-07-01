Maskinoperatör till industriföretag - 2-skift
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-07-01
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⚙️ Maskinoperatör till industriföretag – 2-skift
Är du en person som gillar att arbeta fysiskt, har ett tekniskt intresse och trivs i industrimiljö? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en maskinoperatör för arbete i 2-skift till ett väletablerat företag utanför Jönköping.
🔧 Om jobbet
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med att hålla produktionen igång och se till att maskinerna fungerar som de ska. Rollen innebär en kombination av övervakning, påfyllning och praktiskt arbete.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Övervaka produktionen och maskinerna
Fylla på material i maskinen
Utföra inställningar och enklare justeringar
Kvalitetskontroller
Enklare felsökning vid behov
Det här är ett jobb där tempot stundtals är högt och där du är en viktig del i att produktionen rullar på smidigt.
👤 Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse
Är van vid ett fysiskt arbete och klarar av många lyft under en arbetsdag
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med att jobba i team
✅ Truckkort är ett krav
Erfarenhet från industri eller som maskinoperatör är meriterande, men rätt inställning väger tungt.
⏰ Arbetstid
Tjänsten innebär arbete på 2-skift.
💼 Vi erbjuder
Ett långsiktigt uppdrag hos ett stabilt företag
Bra introduktion och möjlighet att utvecklas
Trevliga kollegor och en strukturerad arbetsmiljö
👋 Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – vi jobbar med löpande urval!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000607-2080139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JONKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987164