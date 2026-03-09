Maskinoperatör till industriell produktion
Är du en erfaren maskinoperatör som vill arbeta i en teknisk och händelserik miljö?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete och trivs i en roll där kvalitet, säkerhet och noggrannhet står i fokus.
Om rollen
Som maskinoperatör kommer du att arbeta i en modern industriell produktion där du ansvarar för att övervaka, köra och justera maskiner i tillverkningsprocessen. Du bidrar till ett stabilt flöde och säkerställer att produktionen håller hög kvalitet.
Arbetet sker i skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel och trivas med varierande arbetstider.
Arbetsuppgifter
Köra, övervaka och justera maskiner i produktionen
Utföra enklare underhåll och felsökning
Kvalitetskontroller och rapportering enligt rutiner
Hantera material och säkerställa ett jämnt produktionsflöde
Truckkörning vid behov
Följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktionerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller liknande industriellt arbete
Truckkort A/B
Förmåga att arbeta skift (t.ex. 2- eller 3-skift)
Tekniskt intresse och förmåga att förstå maskiner och processer
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet från processindustri
Erfarenhet av kvalitetsarbete eller avvikelsehantering
God fysik och förmåga att arbeta i tempo
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
