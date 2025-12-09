maskinoperatör till Husqvarna AB
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad söker nu en driven och noggrann maskinoperatör för behov på Husqvarna AB. Som maskinoperatör spelar du en central roll i produktionsprocessen där dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att övervaka och underhålla maskiner samt utföra kvalitetskontroller.
Vi söker en erfaren och tekniskt kunnig medarbetare till teamet! I rollen kommer du att arbeta med robotteknik och CNC, och vi ser att du har erfarenhet av detta sedan tidigare. Du kommer även att ansvara för att mäta och kontrollera material, såsom att säkerställa produktens kvalitet och exakta mått.
Du ska ha erfarenhet från industriell verksamhet och trivs i en industrimiljö. Du ska ha truckkort, och det är viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift för att säkerställa korrekt kommunikation och instruktioner.
Tjänsten innebär att du arbetar på dag- eller tvåskift, därefter kommer det att övergå till 4-skift efter en månad. Traverskort är meriterande, men inget krav.
Om detta låter intressant, tveka inte att skicka in en ansökan!
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Vid frågor eller funderingar, kontakta Talent Manager Johan Wallin johan.wallin@randstad.se
.
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Maskinunderhåll
Felsökningar och kvalitetskontroller
YtbehandlingKvalifikationer
Industrivana,
Maskinkunnig, Ytbehandling
erfarenhet av kvalitetskontroll samt truckkort
Behärskar Svenska i både tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
