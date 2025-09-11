Maskinoperatör till Hitachi i Piteå!
2025-09-11
Vi söker nu maskinoperatörer för ett konsultuppdrag hos Hitachi i Piteå!
Period: 15/9 - 14/9 2026
Dagtid måndag till fredag.
Du kommer att vara anställd hos oss på Uniflex och arbeta som konsult hos Hitachi.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Tjänsten som maskinoperatör hos Hitachi går i huvudsak ut på att hantera processutrustning och maskinerna för att konvertera råa material eller delar till färdiga komponenter för den slutliga produkten. Detta görs i enlighet med satta tidsplaner, kvalitetskrav och med säkerhet i fokus!
Vem är du?
För den här rollen söker vi dig som med erfarenhet av CNC-arbete. Kanske har du jobbat i en liknande roll tidigare eller har du andra erfarenheter från industrin? Du behöver även ha truckkort.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, plikttrogen och bra på att samarbeta med andra.
Arbetet utförs i Piteå så vi ser att du bor i området med omnejd.
Om verksamheten
