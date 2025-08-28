Maskinoperatör till efterbearbetningsmaskin - Etiketto
Har du rätt driv, engagemang och vilja att utvecklas? Då kan du komma långt hos oss - även om du inte har tidigare erfarenhet som maskinoperatör. På Etiketto tror vi att med rätt inställning kan du snabbt växa in i rollen och bli en viktig del av vårt team!
Om tjänstenVi söker nu maskinoperatörer till vår efterbearbetningsmaskin. I rollen ansvarar du för att maskinen fungerar optimalt och att produktionen håller hög kvalitet. Du kommer att arbeta praktiskt med inställningar, felsökningar och enklare underhåll, samtidigt som du bidrar till en effektiv och säker produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ställa in, övervaka och justera maskiner för bästa resultat.
• Utföra kvalitetskontroller under och efter körning.
• Felsöka och åtgärda tekniska problem.
• Hantera material och förbereda produktionen.
• Bidra till förbättringar av rutiner och arbetssätt.
Tjänsten är på heltid och innebär 2-skift (förmiddag/kväll).
Vem är du?
Det vi värdesätter allra mest är din personlighet och inställning. Du är en person som går in i arbetet med engagemang och driv, och du ser detta som en möjlighet till ett långsiktigt jobb där du kan växa tillsammans med oss.
Du har en vilja att lära dig nytt och att ständigt utvecklas, samtidigt som du är noggrann och tar ansvar för att produktionen flyter på smidigt. Du är lösningsorienterad, snabb i att agera när något inte fungerar som det ska och du motiveras av att vara en del av ett team där alla bidrar.
Erfarenhet som maskinoperatör är meriterande men inget krav - vi tror att din motivation och vilja att lyckas är det som kommer att göra störst skillnad.
• Tekniskt intresse och vilja att lära.
• Svenska i tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
• Tillgänglig för skiftarbete (dag/kväll).
Meriterande (men inget krav):
• Tidigare erfarenhet som maskinoperatör.
• Erfarenhet från grafisk produktion eller tryckeri.
• Kunskap inom ABG, SRI eller flexotryck.
• Utbildning inom processteknik, grafisk produktion eller motsvarande.
• Erfarenhet av CNC, maskinställning eller automatiserade produktionsprocesser.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
