Maskinoperatör till Björneborg Steels mekaniska verkstad!
Professionals Nord Örebro AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kristinehamn Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kristinehamn
2026-06-15
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FROM SCRAP TO FINISHED PRODUCT Björneborg Steel is a company with a forging history since 1656. We produce world class products with a minimum of carbon footprint using recycled raw material and fossil free energy. Our products are 100% recyclable over and over again without loosing it's properties. We meet the toughest specifications within any industry and provide forged components to finish machined projects with the finest tolerances. It's the circular steel solution.
Nu söker vi en händig och tekniskt nyfiken maskinoperatör som vill stärka Björneborg Steels mekaniska verkstad. Har du jobbat med svarv, fräs, verkstad eller gillar att meka och lösa problem? Då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som maskinoperatör hos Björneborg Steel arbetar du med grovbearbetning av stora detaljer i en industriell miljö. Du förbereder arbetsstycken och maskiner, jobbar utifrån ritningar och instruktioner, använder mätutrustning och ansvarar för att arbetet håller hög kvalitet.
Du kommer också arbeta med att:
Köra och övervaka svarv- och fräsmaskiner
Mäta och dokumentera enligt kontrollinstruktioner
Utföra operatörsunderhåll
Stämpla arbete i produktionssystem
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industri, verkstad eller närliggande bransch
Kan läsa ritningar och jobba noggrant
Har koll på mätteknik, passningar och toleranser
Meriterande om du har erfarenhet av CNC-styrning
Har truck- och traverskort eller är villig att ta det
Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Du gillar när det händer saker, trivs i en verkstadsmiljö och jobbar bra både självständigt och i team.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Björneborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Jesper Wingqvist, jesper.wingqvist@pn.se
(mailto:jesper.wingqvist@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454), https://bjorneborgsteel.com/
681 61 BJÖRNEBORG Arbetsplats
Björneborg Steel AB Kontakt
Partner
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se +460708890906 Jobbnummer
9964265