Maskinoperatör sökes till uppdrag i Ljungby!
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Ljungby
2025-10-17
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB i Ljungby
, Alvesta
, Värnamo
, Gislaved
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och trivs med att jobba i industrimiljö! Här får du möjlighet att utvecklas i en roll som maskinoperatör hos en av våra stabila och långsiktiga samarbetspartners.
Behovet hos kunden ökar och vi söker därför fler erfarna medarbetare som vill vara med på resan framåt. Omväxling, tempo och teknik präglar arbetsdagen - och din vilja att lära och bidra värdesätts högt.
Om rollen:
Du kommer att övervaka, ställa in och köra maskiner samt utföra kvalitetskontroller enligt arbetsinstruktion. Arbetet innebär att följa säkerhetsrutiner, bidra till ett gott arbetsklimat och hantera material samt enklare dokumentation.Din Profil:
Vi söker dig som har erfarenhet som maskinoperatör, gärna i en industrimiljö där du är van vid att ta ansvar och arbeta noggrant. Du trivs med ett praktiskt arbete, har tekniskt intresse och är flexibel när det gäller arbetstider - då skiftarbete kan förekomma. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera och förstå instruktioner på svenska. Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet från liknande arbetsmiljöer
Känns detta som dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB Kontakt
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se Jobbnummer
9561971