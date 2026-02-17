Maskinoperatör sökes till kund i Eslöv - Heltid, 2-skift

Boxflow Staffing Syd AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Eslöv
2026-02-17


Vi söker just nu en maskinoperatörer till en kund i Eslöv. Uppdraget är på heltid. Som maskinoperatör kommer du att arbeta i den dagliga driften av produktionen och får chansen att vara del av ett väletablerat bolag. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av produktion och som nu letar en ny utmaning. Arbetet är förlagt på tvåskift.
Om tjänsten & arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor för att uppnå dagens produktionsmål! Dina arbetsuppgifter inkluderar körning av maskinerna, material påfyllnad såväl som kvalitetskontroller av det producerade materialet. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma.

Maskin körning

Material påfyllnad

Kvalitetskontroller

Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du tidigare har arbetat i en liknande roll inom tillverkningsindustrin. Vidare är du en person som tar stort eget ansvar i dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta mot mål. Som person är du vidare positiv, en lagspelare och noggrann i ditt arbete. För att trivas i rollen som konsult är kommunikation och flexibilitet vidare väldigt viktigt. Övriga krav för tjänsten är svenska i tal & skrift.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som maskinoperatör

Svenska i tal & skrift

Meriterande

Truckkort A1-A4, B1-B4

Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs Bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246565-1847083".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Industrivägen 11 (visa karta)
241 38  ESLÖV

Arbetsplats
Boxflow

Jobbnummer
9748488

