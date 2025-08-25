Maskinoperatör sökes till framgångsrik industrikund
2025-08-25
Arbetsuppgifter
Vår kund är verksam inom tillverkningsindustrin och går en ljus framtid till mötes. För rätt person kan detta vara möjligheten till en långsiktig anställning med goda chanser till intern utveckling.
Som maskinoperatör arbetar du med att övervaka, styra och underhålla de maskiner som används i produktionen. Arbetet omfattar både tekniska och kvalitetsinriktade uppgifter, där du säkerställer att maskinerna fungerar optimalt och att de färdiga produkterna håller rätt kvalitet.
Du bidrar aktivt till att produktionen når företagets mål för effektivitet och hållbarhet. Rollen kan innebära skiftarbete och kräver att du klarar av ett högt arbetstempo samtidigt som du behåller fokus på noggrannhet och kvalitet i varje moment.Profil
Vi söker dig som är mekaniskt duktig och har rätt driv och inställning för att lyckas i rollen. Du har gärna en industriell eller teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Gymnasieutbildning med inriktning mot industri, produktion eller teknik är ofta en fördel.
Du har erfarenhet av att arbeta med industriella maskiner, gärna inom tillverknings- eller förpackningsindustrin, och besitter god förståelse för hur maskiner fungerar. Vi värdesätter din förmåga att utföra enklare underhåll och felsökning samt att snabbt identifiera och åtgärda problem som kan uppstå i maskinparken.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du ser till att produkterna uppfyller kvalitetsstandarder och trivs både med att arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegorna i produktionsflödet.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som maskinoperatör är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran på goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön Ersättning
