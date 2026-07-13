Maskinoperatör sökes i Västerås!
Libera i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås
2026-07-13
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, Hallstahammar
, Surahammar
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, Enköping
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Uppdraget
Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad maskinoperatör till en etablerad verksamhet i Västerås. Tjänsten passar dig som trivs i en produktionsmiljö, har erfarenhet av maskinövervakning, ritningsläsning och vill bidra till stabil och säker produktion.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Övervakning och drift av tilldelade produktionsmaskiner.
Inmatning av material och löpande kontrollmätningar för att säkerställa produktkvalitet.
Utföra enklare underhåll, rengöring och justeringar av maskiner.
Felsökning och rapportering av avvikelser samt vid behov samarbete med tekniker för åtgärd.
Följa säkerhetsrutiner och bidra till ett ordnat och säkert arbetsklimat.
Vem du är
Vi söker en person med intresse för teknik och produktion. Du har erfarenhet från maskinell produktion eller verkstad, eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du är noggrann, initiativtagande och trivs i ett tempo där leveransprecision är viktigt. Vidare är du flexibel, samarbetar väl i team och har en hög säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av maskinövervakning eller operatörsarbete inom produktion är meriterande.
Förståelse för ritningsläsning och mätning är en fördel.
Erfarenhet av truckkörning är meriterande men inte ett krav.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Hög arbetsmoral och vilja att lära samt utvecklas inom rollen.
Arbetstider:
2‐skift dag/kväll
Tillsättning:
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi genomför relevanta bakgrundskontroller i samband med eventuell anställning. Genom att ansöka och ange ditt personnummer godkänner du att vi genomför nödvändiga kontroller.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring ansökan besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7690192-2099386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Linslagargränd 3 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Libera Jobbnummer
10001715