Maskinoperatör sökes i Kumla!
Grafikerjobb / Örebro
2025-09-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
, Kumla
, Hallsberg
, Arboga
, Degerfors
eller i hela Sverige
Uppdraget
Vi söker en maskinoperatör till vår kund i Kumla som är verksam inom tryckeri. Som maskinoperatör hos får kund kommer du att arbeta med tryckpress eller stansmaskin med ansvar för att ställa in, köra och övervaka pressarna. Du är en lösningsorienterad person som säkerställer att både kvalitetskrav och effektivitet uppfylls.
Exempel på arbetsuppgifter
Förbereda, ställ in och köra offsettryckpressar
Fylla på material
Utföra felsökning och underhåll av maskinerna
Följa upp rutiner för kvalitet, miljö och hygien
Rapportering av avvikelser
Förbättringsarbete
Arbetet är i dagsläget förlagt på 2-skift men kan komma att gå upp i 3-skift under perioder vilket innebär att du behöver vara flexibel för dag-, kväll- och nattpass.
Vem du är
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och erfarenhet som maskinoperatör, det är starkt meriterande om du har en bakgrund inom grafisk design och erfarenhet som tryckarbetare. Har du även ett personligt tekniskt intresse med god vana att mecka och skruva ser vi det som ett plus.
Du är en praktisk och lösningsorienterad person som alltid strävar efter hög kvalitet. Du har en stark arbetsmoral och bidrar positivt till teamet genom ditt engagemang och ansvarstagande. Tidigare erfarenhet som offsettryckare är ett plus, men vi lägger mest vikt vid rätt inställning och viljan att lära. God svenska i tal och skrift är ett krav
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Mattias Eklund mattias@libera.se Jobbnummer
9527833