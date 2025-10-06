Maskinoperatör sökes för dig som gillar teknik och noggrannhet

Junglia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borlänge
2025-10-06


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Junglia AB i Borlänge, Falun, Säter, Leksand, Hedemora eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör inom industri eller produktion. Du gillar att arbeta med teknik, är noggrann och trivs i en strukturerad miljö.
Detta är ett uppdrag där du blir anställd direkt av företaget.
Junglia ansvarar för rekryteringsprocessen.

Publiceringsdatum
2025-10-06

Dina arbetsuppgifter
Övervaka och köra maskiner i produktion
Utföra enklare underhåll och justeringar
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Följa instruktioner, rutiner och säkerhetsföreskrifter

Kvalifikationer
Erfarenhet från industri, produktion eller liknande är meriterande
Teknisk förståelse och noggrannhet
Svenska i tal och skrift

Ansökan - snabbt och enkelt
För att söka tjänsten gör du så här:
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Fyll i samtliga uppgifter och ladda upp ett foto
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Maskinoperatör + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejle

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
781 00  BORLÄNGE

Jobbnummer
9543142

Prenumerera på jobb från Junglia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Junglia AB: