Maskinoperatör sökes för dig som gillar teknik och noggrannhet
Junglia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borlänge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Borlänge
2025-10-06
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Borlänge
, Falun
, Säter
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör inom industri eller produktion. Du gillar att arbeta med teknik, är noggrann och trivs i en strukturerad miljö.
Detta är ett uppdrag där du blir anställd direkt av företaget.
Junglia ansvarar för rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Övervaka och köra maskiner i produktion
Utföra enklare underhåll och justeringar
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Följa instruktioner, rutiner och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Erfarenhet från industri, produktion eller liknande är meriterande
Teknisk förståelse och noggrannhet
Svenska i tal och skrift
Ansökan - snabbt och enkelt
För att söka tjänsten gör du så här:
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Fyll i samtliga uppgifter och ladda upp ett foto
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Maskinoperatör + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejle Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
781 00 BORLÄNGE Jobbnummer
9543142