Maskinoperatör sökes!

Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eksjö
2025-11-07


Publiceringsdatum
2025-11-07

Om tjänsten
Vi söker maskinoperatörer till våra kunder i Eksjö med omnejd.
Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där vår kund har som ambition att erbjuda en anställning direkt hos sig efter en tids inhyrning.

Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för en eller flera maskiner och säkerställa att produktionen fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att ha ansvar för att övervaka maskinernas funktion, utföra enklare underhåll och se till att produktionsmålen uppnås.

En maskinoperatör behöver vara noggrann, ansvarsfull och ha förmågan att följa instruktioner och arbetsprocesser. Det är viktigt att kunna arbeta i team och kommunicera effektivt med kollegor och ledning.

Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inte ett krav. Vi söker någon som är engagerad, pålitlig och redo att ta sig an nya utmaningar. Om du trivs med att arbeta med teknik och maskiner, samt är intresserad av att vara en del av en produktionsprocess, kan detta vara rätt roll för dig. Sök jobbet som maskinoperatör hos oss redan idag!

Arbetstiderna är förlagda på 2-skift.

Vi söker dig som
• Har god teknisk förståelse och kan följa instruktioner noggrant
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetsscheman
• Har en positiv attityd och är redo att ta dig an nya utmaningar
• Har en hög kunskap i svenska språket i såväl tal som skrift

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10893".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Annelie Lind
annelie.lind@montico.se
+46 383 40 00 48

Jobbnummer
9593310

